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Директор ЦРУ Бернс встретился в Москве с председателем Совета Безопасности РФ

Киев • УНН

 • 24759 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Директор ЦРУ Уильям Бернс возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в Москве во время двухдневной серии встреч с российскими официальными лицами. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и Axios.

Директор ЦРУ Бернс встретился в Москве с председателем Совета Безопасности РФ

Цитата

"Они встречаются с членами правительства России, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - сообщил представитель посольства США в комментарии CNN.

Детали

Известно, что Бернс встретился с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В коротком заявлении Совета безопасности России отмечается, что стороны обсуждали "российско-американские отношения". О встрече раньше не было объявлено и ЦРУ, которое по политическим причинам не обсуждает график директора, отказалось от комментариев, пишет Axios.

Редкие встречи между главой ЦРУ и высокопоставленными российскими спецслужбами происходят на фоне постоянного напряжения между Вашингтоном и Москвой.

Дополнение

Связи двух стран, достигли исторического минимума после окончания "Холодной войны".

Президент Байден ввел санкции против России после вступления в должность, за попытку убийства Алексея Навального, вмешательство в выборы 2020 года и взлом SolarWinds, за хакерские атаки н афедеральные агентства США.

С того времени отношения в основном оставались без серьезной конфронтации, но обнаружение новых кибератак со стороны хакеров, поддерживаемых Россией, и наращивание военной мощи России на границе с Украиной грозят возобновлением напряженности.

На прошлой неделе Госдепартамент предупредил, что он будет вынужден сохранить лишь "временное присутствие" в Москве после того, как русское правительство запретило посольству США нанимать местный персонал.

Путин часто критикует Соединенные Штаты, но в прошлом месяце заявил, что наладил конструктивные отношения с Байденом. Кремль заявил, что дальнейшая встреча между двумя странами в этом году является "реальной возможностью".

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