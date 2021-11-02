Директор ЦРУ Бернс зустрівся у Москві з головою Ради безпеки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Директор ЦРУ Вільям Бернс очолює делегацію високопосадовців США в Москві під час дводенної серії зустрічей з російськими офіційними особами. Про це пише УНН з посиланням на CNN та Axios.
Цитата
"Вони зустрічаються з членами уряду Росії, щоб обговорити низку питань двосторонніх відносин", - повідомив представник посольства США в коментарі CNN.
Деталі
Відомо, що Бернс зустрівся із головою Ради національної безпеки Росії Миколою Патрушевим. У короткій заяві Ради безпеки Росії зазначається, що сторони обговорювали "російсько-американські відносини". Про зустріч раніше не було оголошено і ЦРУ, яке з політичних причин не обговорює графік директора, відмовилося від коментарів, пише Axios.
Рідкісні зустрічі між головою ЦРУ та високопоставленими російськими спецслужбами відбуваються на тлі постійної напруги між Вашингтоном та Москвою.
Доповнення
Зв'язки двох країн, досягли історичного мінімуму після закінчення "Холодної війни".
Президент Байден запровадив санкції проти Росії після вступу на посаду, через спробу вбивства Олексія Навального, втручання у вибори 2020 року та злом SolarWinds, за хакерські атаки на федеральні агенції США.
З того часу відносини в основному залишалися без серйозної конфронтації, але виявлення нових кібератак з боку хакерів, що підтримуються Росією, і нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною загрожують відновленням напруженості.
Минулого тижня Держдепартамент попередив, що він буде змушений зберегти лише "тимчасову присутність" у Москві після того, як російський уряд заборонив посольству США наймати місцевий персонал.
Путін часто критикує Сполучені Штати, але минулого місяця заявив, що налагодив конструктивні відносини з Байденом. Кремль заявив, що подальша зустріч між двома країнами цього року є "реальною нагодою".