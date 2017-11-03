Директор НАБУ рассказал, что мешает расследовать дело "Ленкузни"

По его словам, что-то говорить по существу расследования "Ленкузни" рано.

"Это в очередной раз подчеркивает проблему, которую мы имеем: есть решение суда о временном доступе, оно обнародывается в Единый реестр досудебных решений. И все имеют доступ, там расписана фабула и, к сожалению, это не совсем способствует, а мешает расследованию", - обратил А.Ситник внимание на проблему в работе НАБУ.

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По словам директора НАБУ, у них было предложение закрыть информацию в реестре до вынесенного решения суда. "Но есть определенное мнение, что это уменьшит прозрачность этих расследований. С этим трудно согласиться, расследовать дело, когда мы знаем, куда движемся, гораздо труднее", - подчеркнул он.

Добавим, ранее Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам ПАО "Завод "Ленинская кузница".

Согласно данным в ЕГР, среди акционеров ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" одним из конечных бенефициарных владельцев является Петр Порошенко, другим - Игорь Кононенко. По данным на сайте предприятия, в марте на собрании акционеров ПАО "Завод "Ленинская кузница" акционерами было принято решение об изменении наименования общества на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".