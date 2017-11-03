Директор НАБУ розповів, що заважає розслідувати справу "Ленкузні"

За його словами, щось говорити по суті розслідування щодо "Ленкузні" рано.

"Це в черговий раз підкреслює проблему, котру ми маємо: є рішення суду про тимчасовий доступ, воно викладається в Єдиний реєстр досудових рішень. І всі мають доступ, там розписана фабула і, на жаль, це не зовсім сприяє, а заважає розслідуванню", - звернув А.Ситник увагу на проблему у роботі НАБУ.

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За словами директора НАБУ, у них була пропозиція закрити інформацію у реєстрі до винесеного рішення суду. "Але є певна думка, що це зменшить прозорість цих розслідувань. Із цим важко погодитися, розслідувати справу, коли ми знаємо, куди рухаємося, набагато важче", - наголосив він.

Додамо, раніше Солом’янський районний суд Києва надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до документів ПАТ "Завод "Ленінська кузня".

Згідно зданими у ЄДР, серед акціонерів ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" одним із кінцевих бенефіціарних власників є Петро Порошенко, іншим - Ігор Кононенко. За даними на сайті підприємства, у березні на зборах акціонерів ПАТ "Завод "Ленінська кузня" акціонерами товариства було прийнято рішення про зміну найменування товариства на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".