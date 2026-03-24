Директор НАБУ Кривонос присвоил краденую землю в Киевской области, записав ее на племянницу - эксперт

Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ24 марта, 04:13 • 26873 просмотра
Заседание Верховной Рады 25 марта может не состояться из-за угроз избиения депутатов09:06 • 22573 просмотра
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 29120 просмотра
МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов10:20 • 21001 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 11:15 • 19998 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 11:15 • 20359 просмотра
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 29492 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 50470 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 55851 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 9696 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 34046 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 32645 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 30022 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 79363 просмотра
Директор НАБУ Кривонос присвоил краденую землю в Киевской области, записав ее на племянницу - эксперт

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Семен Кривонос оформил похищенные у лесхоза участки на себя и племянницу. Также главу Бюро обвиняют в вымогательстве взятки в размере 120 тысяч долларов.

Директора НАБУ Семена Кривоноса разоблачили на присвоении более 4 Га краденой земли и переписи еще одного краденого участка на его племянницу. Об этом сообщил журналист-расследователь Владимир Бондаренко, передает УНН.

Сестра Кривоноса Черненко Наталья Владимировна (1969 г.р.) имеет дочь Черненко Ольгу Олеговну (1991 г.р.). В 2014 году Кривонос записал на юную племянницу-студентку Черненко Ольгу Олеговну земельный участок, который через подставных лиц был украден в ГП "Киевское лесное хозяйство". Продолжаются суды (№372/955/23), поэтому Черненко и Кривонос не могут продать участок 

- написал Бондаренко.

По словам расследователя, это был не единственный незаконно отчужденный земельный участок.

Тогда же Кривонос записал на себя лично два украденных у лесхоза участка неподалеку: 1,99га кад.№3223184200:07:002:0034 этот участок Кривонос затем переписал на Артемия Ершова. 1,93га кад.№3223184200:07:003:0004 подарил Михаилу Мушенко (партнер семьи Кучмы-Пинчука) 

- отметил Бондаренко.

Эксперт также напомнил коррупционный скандал, в который попал Семен Кривонос, занимая должность начальника регистрационной службы.

Расследованием установлено, что с апреля 2014 председатель Старобезрадивского сельского совета Киевской области Горбаченко П.М., вступив в преступный сговор с начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области Кривоносом С.Ю. (сейчас НАБУ) требовал у физлица неправомерную выгоду $120 тыс. за получение земельного участка площадью 0,25 га из-за этого дела Кривонос снялся с конкурса на НАБУ в 2016 

- написал Бондаренко.

Как сообщалось, директор НАБУ Семен Кривонос во время конкурса на руководителя теруправления Бюро в 2016 году дважды пытался обмануть полиграф, однако из-за выявленных махинации был недопущен к тестированию, а впоследствии ввел в заблуждение конкурсную комиссию, скрыв информацию о фиктивном усыновлении ребенка во избежание тюрьмы.

Ранее эксперты отметили необходимость отставки Кривоноса. По их словам, взятка за выделение земли и скандал с фиктивным отцовством позволяют держать директора НАБУ "на крючке", что угрожает национальной безопасности Украины.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина