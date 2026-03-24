Директор НАБУ Кривонос привласнив крадену землю на Київщині, записавши її на племінницю - експерт
Київ • УНН
Семен Кривонос оформив викрадені у лісгоспу ділянки на себе та племінницю. Також очільника Бюро звинувачують у вимаганні хабаря розміром 120 тисяч доларів.
Директора НАБУ Семена Кривоноса викрили на привласненні понад 4 Га краденої землі та перепису ще однієї краденої ділянки на його племінницю. Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко, передає УНН.
Сестра Кривоноса Черненко Наталія Володимирівна (1969 р.н.) має доньку Черненко Ольгу Олегівну (1991 р.н.). В 2014 році Кривонос записав на юну племінницю-студентку Черненко Ольгу Олегівну земельну ділянку, яку через підставних осіб було вкрадено в ДП "Київське лісове господарство". Тривають суди (№372/955/23), тому Черненко (та Кривонос) не можуть продати ділянку
За словами розслідувавача, це була не єдина незаконно відчуджена земельна ділянка.
Тоді ж Кривонос записав на себе особисто дві вкрадені в лісгоспу ділянки неподалік: 1,99га кад.№3223184200:07:002:0034 цю ділянку Кривонос потім переписав на Артемія Єршова. 1,93га кад.№3223184200:07:003:0004 подарував Михайлу Мушенко (партнер родини Кучми-Пінчука)
Експерт також нагадав корупційний скандал, в який потрапив Кривонос, займаючи посаду начальника реєстраційної служби.
Розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року голова Старобезрадівської сільської ради Київської області Горбаченко П.М., вступивши у злочинну змову із начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області Кривоносом С.Ю. (зараз – НАБУ) вимагав у фізособи неправомірну вигоду $120тис за отримання земельної ділянки площею 0,25 га через цю справу Кривонос знявся з конкурсу на НАБУ в 2016
Як повідомлялося директор НАБУ Семен Кривонос під час конкурсу на керівника теруправління Бюро у 2016 році двічі намагався обдурити поліграф, однак через виявлені махінації був недопущений до тестування, а згодом ввів в оману конкурсну комісію, приховавши інформацію про фіктивне всиновлення дитини заради уникнення тюрми.
Раніше експерти наголосили на необхідності відставки Кривоноса. За їхніми словами хабар за виділення землі та скандал з фіктивним батьківством дозволяють тримати директора НАБУ "на гачку", що загрожує національній безпеці України.