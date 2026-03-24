Директор НАБУ Кривонос привласнив крадену землю на Київщині, записавши її на племінницю - експерт

ukenru
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41119 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64764 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41718 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55889 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37716 перегляди
Публікації
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19173 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55936 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 618 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37740 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43578 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41262 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38134 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Директор НАБУ Кривонос привласнив крадену землю на Київщині, записавши її на племінницю - експерт

Київ • УНН

 • 3428 перегляди

Семен Кривонос оформив викрадені у лісгоспу ділянки на себе та племінницю. Також очільника Бюро звинувачують у вимаганні хабаря розміром 120 тисяч доларів.

Директора НАБУ Семена Кривоноса викрили на привласненні понад 4 Га краденої землі та перепису ще однієї краденої ділянки на його племінницю. Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко, передає УНН

Сестра Кривоноса Черненко Наталія Володимирівна (1969 р.н.) має доньку Черненко Ольгу Олегівну (1991 р.н.). В 2014 році Кривонос записав на юну племінницю-студентку Черненко Ольгу Олегівну земельну ділянку, яку через підставних осіб було вкрадено в ДП "Київське лісове господарство". Тривають суди (№372/955/23), тому Черненко (та Кривонос) не можуть продати ділянку 

- написав Бондаренко. 

За словами розслідувавача, це була не єдина незаконно відчуджена земельна ділянка. 

Тоді ж Кривонос записав на себе особисто дві вкрадені в лісгоспу ділянки неподалік: 1,99га кад.№3223184200:07:002:0034 цю ділянку Кривонос потім переписав на Артемія Єршова.  1,93га кад.№3223184200:07:003:0004 подарував Михайлу Мушенко (партнер родини Кучми-Пінчука) 

- зазначив Бондаренко. 

Експерт також нагадав корупційний скандал, в який потрапив Кривонос, займаючи посаду начальника реєстраційної служби.

Розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року голова Старобезрадівської сільської ради Київської області Горбаченко П.М., вступивши у злочинну змову із начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області Кривоносом С.Ю. (зараз – НАБУ) вимагав у фізособи неправомірну вигоду $120тис за отримання земельної ділянки  площею 0,25 га  через цю справу Кривонос знявся з конкурсу на НАБУ в 2016 

- написав Бондаренко. 

Як повідомлялося директор НАБУ Семен Кривонос під час конкурсу на керівника теруправління Бюро у 2016 році двічі намагався обдурити поліграф, однак через виявлені махінації був недопущений до тестування, а згодом ввів в оману конкурсну комісію, приховавши інформацію про фіктивне всиновлення дитини заради уникнення тюрми.

Раніше експерти наголосили на необхідності відставки Кривоноса. За їхніми словами хабар за виділення землі та скандал з фіктивним батьківством дозволяють тримати директора НАБУ "на гачку", що загрожує національній безпеці України. 

Лілія Подоляк

Політика
Нерухомість
Національне антикорупційне бюро України
Україна