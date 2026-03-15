10:18 • 6100 просмотра
Директор НАБУ Кривонос оформил фейковое отцовство, чтобы избежать тюрьмы за подкуп, – экс-нардеп обнародовал показания матери ребенка

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Семен Кривонос использовал отцовство для избежания тюрьмы в 2009 году. Мать ребенка подтвердила фиктивность процедуры и последующий отказ от сына.

Директор НАБУ Кривонос оформил фейковое отцовство, чтобы избежать тюрьмы за подкуп, – экс-нардеп обнародовал показания матери ребенка

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос усыновил мальчика, чтобы избежать наказания за подкуп избирателей, а затем отказался от него. Об этом сообщил народный депутат VIII созыва Борислав Береза во время прямого эфира с матерью ребенка, пишет УНН.

Детали

Как заявил экс-нардеп, в 2009 году Семен Кривонос был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, так как имел на иждивении малолетнего сына Максима 2008 года рождения. В прямом эфире с Березой мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении им отцовства. Но, по ее словам, нынешний глава НАБУ назвал другую цель усыновления мальчика, чем избежание уголовной ответственности. 

Это была помощь человеку (Кривоносу – ред.), которому нужно было выехать за границу... Ему нужно было по работе, по какому-то контракту с Америкой, у него должен был быть ребенок

– отметила Хомченко.

Она добавила, что до момента фиктивного усыновления не имела никаких отношений с Кривоносом. Также заявила, что ей ничего не известно об использовании свидетельства о рождении сына в судебных заседаниях по делу Кривоноса и разрешения на это не давала.

Согласно показаниям женщины, ориентировочно в 2014 году, перед оформлением сына в школу, Кривонос провел ДНК-тест для дальнейшей отмены отцовства через суд. Хомченко рассказала, что после завершения юридических процедур чиновник, который никогда не виделся со своим приемным сыном, прекратил любое общение также и с ней - разве что однажды по просьбе матери передал часть денег на покупку велосипеда.

По словам Березы, фиктивное усыновление со стороны Кривоноса - это намеренное введение в заблуждение суда.

Господин Кривонос, понимая, что ему грозит тюремное заключение, договаривается через посредника с женщиной, чтобы та помогла ему якобы уехать за границу... Это намеренное введение в заблуждение суда, это фальсификация всего. Он на это идет, чтобы избежать ответственности, а дальше строит себе карьеру

– заявил Береза.

По словам экс-нардепа, НАБУ не имеет права игнорировать эту информацию.

Мне сейчас очень хотелось бы услышать объяснения господина Кривоноса. А еще желательно объяснения правоохранительных органов. И тех, кто выбирал на должность главы Антикоррупционного бюро. Очень хочется увидеть, кто из СМИ или правоохранительных органов будет игнорировать эту информацию. Потому что игнорировать ее можно только в двух случаях: либо ты поддерживаешь такие действия со стороны Кривоноса, либо ты на крючке НАБУ. Такой человек во главе НАБУ – это дискредитация для органа

– заявил экс-нардеп.

Как известно, в 2009 году директор НАБУ Семен Кривонос был признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 157 УК Украины (подкуп избирателей), однако избежал наказания. Суд освободил чиновника от ответственности на основании Закона "Об амнистии", поскольку в материалах дела было указано, что он имеет на иждивении малолетнего сына 2008 года рождения.

В Национальном антикоррупционном бюро отказались раскрывать информацию относительно уголовного дела директора бюро Семена Кривоноса о подкупе избирателей и его пребывании в розыске. В Бюро назвали это сведениями, которые относятся к персональным данным и не подлежат разглашению.

Национальное антикоррупционное бюро Украины