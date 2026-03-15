Директор НАБУ Кривонос оформив фейкове батьківство, щоб уникнути вʼязниці за підкуп, – екснардеп оприлюднив свідчення матері дитини

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос усиновив хлопчика, щоб уникнути покарання за підкуп виборців, а потім відмовився від нього. Про це повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза під час прямого ефіру з матір’ю дитини, пише УНН.

Деталі

Як заявив екснардеп, у 2009 році Семен Кривонос був визнаний винним у підкупі виборців, але уникнув покарання за амністією, бо мав на утриманні малолітнього сина Максима 2008 року народження. У прямому ефірі з Березою мати дитини Світлана Хомченко, яку Кривонос знайшов через посередників, підтвердила інформацію про фіктивне оформлення ним батьківства. Але, за її словами, нинішній очільник НАБУ назвав іншу мету всиновлення хлопчика, ніж уникнення кримінальної відповідальності.

Це була допомога людині (Кривоносу – ред.), якій потрібно було виїхати за кордон... Йому потрібно було по роботі, по якомусь контракту з Америкою, в нього повинна була бути дитина – зазначила Хомченко.

Вона додала, що до моменту фіктивного усиновлення не мала жодних стосунків із Кривоносом. Також заявила, що їй нічого не відомо про використання свідоцтва про народження сина у судових засіданнях по справі Кривоноса та дозволу на це не надавала.

Згідно зі свідченнями жінки, орієнтовно у 2014 року, перед оформленням сина у школу, Кривонос провів ДНК-тест для подальшого скасування батьківства через суд. Хомченко розповіла, що після завершення юридичних процедур посадовець, який ніколи не бачився зі своїм прийомним сином, припинив будь-яке спілкування також і з нею - хіба що одного разу на прохання матері передав частину грошей на купівлю велосипеда.

За словами Берези, фіктивне усиновлення з боку Кривоноса - це навмисне введення в оману суду.

Пан Кривонос, розуміючи, що йому загрожує ув’язнення, домовляється через посередника з жінкою, щоб та допомогла йому начебто поїхати за кордон... Це навмисне введення в оману суду, це фальсифікація всього. Він на це йде, щоб уникнути відповідальності, а далі будує собі кар'єру – заявив Береза.

За словами екснардепа, НАБУ не має права ігнорувати цю інформацію.

Мені зараз б дуже хотілося почути пояснення пана Кривоноса. А ще бажано пояснення правоохоронних органів. І тих, хто обирав на посаду очільника Антикорупційного бюро. Дуже хочеться побачити, хто зі ЗМІ чи правоохоронних органів ігноруватиме цю інформацію. Бо ігнорувати її можна лише у двох випадках: або ти підтримуєш такі дії з боку Кривоноса, або ти на гачку НАБУ. Така людина на чолі НАБУ – це дискредитація для органу – заявив екснардеп.

Як відомо, у 2009 році директор НАБУ Семен Кривонос був визнаний винним у порушенні ч. 3 ст. 157 КК України (підкуп виборців), проте уникнув покарання. Суд звільнив посадовця від відповідальності на підставі Закону "Про амністію", оскільки в матеріалах справи було зазначено, що він має на утриманні малолітнього сина 2008 року народження.

У Національному антикорупційному бюро відмовились розкривати інформацію стосовно кримінальної справи директора бюро Семена Кривоноса про підкуп виборців та його перебування у розшуку. У Бюро назвали це відомостями, які належать до персональних даних та не підлягають розголошенню.

