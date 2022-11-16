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Директор ФБР заявил, что Tik-Tok создает угрозу национальной безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Операции Tik-Tok, принадлежащие Китаю, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности, заявил директор ФБР Крис Рэй, отметив риск того, что правительство Китая может использовать приложение для обмена видео как средство воздействия на пользователей или контроля устройств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Риски включают возможность того, что правительство Китая может использовать Tik-Tok для контроля сбора данных о миллионах пользователей или для контроля алгоритма рекомендаций, который может быть использован для операций влияния", — сказал Рэй американским законодателям.

Детали

Рэй отметил, что китайские компании обязаны "делать все, что от них хочет китайское правительство, по обмену информацией или служению в качестве инструмента китайского правительства. И это уже сама по себе большая причина быть чрезвычайно обеспокоенной".

Пекин также может использовать популярное приложение, принадлежащее ByteDance, для "контроля программного обеспечения на миллионах устройства"», давая ему возможность "технически скомпрометировать" эти устройства, добавил он.

Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году пытался запретить новым пользователям загружать WeChat и TikTok и запретить другие транзакции, которые фактически заблокировали бы использование приложений в Соединенных Штатах, но проиграл ряд судебных баталий по этому мероприятию.

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Президент Джо Байден в июне 2021 года отозвал серию исполнительных указов Трампа, которые имели целью запретить новые загрузки приложений, и приказал Министерству торговли провести проверку проблем безопасности, связанных с приложениями.

Напомним

Великобритании сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok могут оштрафовать на сумму до 27 миллионов фунтов стерлингов (около 29 млн долларов США) за неспособность защитить конфиденциальность детей.

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