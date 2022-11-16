Трамп офіційно подав заявку участь у президентських виборах США 2024 року

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Оголосивши на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді, 76-річний Трамп став першим великим претендентом від будь-якої партії, який офіційно заявив про свою кандидатуру на президенський пост в США.

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«Щоб знову зробити Америку великою і славетною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів», — сказав Трамп у позолоченій бальній залі.

Діючий президент Джо Байден заявив, що має намір балотуватися на переобрання у 2024 році, але ще не робив офіційної заяви. Під час виступу Трампа Байден написав у Twitter: «Дональд Трамп підвів Америку».

Кампанію Трампа у 2024 році очолить група стратегів, у тому числі давній оперативник Республіканської партії Кріс ЛаЧівіта, Сьюзі Вайлз, виконавчий директор "Trump's Save America PAC", і Браян Джек, колишній політичний директор у Білому домі Трампа, повідомляє особа, знайома з інформацією.

Нагадаємо

У США 8 листопада відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.

Демократи, за прогнозами, отримають достатню кількість місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США.