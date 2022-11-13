Демократи зберігають контроль у Сенаті США - Bloomberg

Деталі

Зазначається, що баланс сил у Сенаті наразі розділений: 50 республіканців і 50 сенаторів, які об'єдналися з демократами. На виборах будуть розіграні 35 місць в Сенаті, включаючи позачергові вибори в Оклахомі для заповнення вакантного місця.

Додамо

У США 8 листопада відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.

Нагадаємо

Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у палаті мали демократи.