Демократи зберігають контроль у Сенаті США - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Демократи, за прогнозами, отримають достатню кількість місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що баланс сил у Сенаті наразі розділений: 50 республіканців і 50 сенаторів, які об'єдналися з демократами. На виборах будуть розіграні 35 місць в Сенаті, включаючи позачергові вибори в Оклахомі для заповнення вакантного місця.
Додамо
У США 8 листопада відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.
Нагадаємо
Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у палаті мали демократи.