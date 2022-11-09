Вибори у США: республіканці бачать успіхи в Палаті представників на проміжних виборах

Деталі

Судячи з прогнозів телекомпанії Сі-Бі-Ес (американського партнера Бі-бі-сі), в результаті виборів контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.

Наразі демократи займають 220 місць у парламенті, республіканці 212. Щоб отримати більшість, у партії має бути 218 місць. Тобто республіканцям, щоб перехопити ініціативу, потрібно отримати на цих виборах лише шість мандатів.

Щодо Сенату, то попередні опитування показують приблизно рівні шанси і для демократів, і для республіканців.

Флорида: перемога Рона Десантіса

Першим важливим результатом виборчої ночі є обрання губернатора Флориди Рона Десантіса на новий термін (він очолював штат з 2019 року). За прогнозами Сі-Бі-Ес, Десантіс має здобути перемогу, також збереже свій мандат республіканський сенатор Марко Рубіо.

Арізона: найважливіше поле бою

Як передає з Арізони кореспондент BBC, цей штат є одним із найважливіших на політичній карті США і в ньому можна в мініатюрі побачити процеси, що відбуваються по всій країні.

Крім того, важливо стежити за результатами виборів у штаті Джорджія, де перемога Байдена 2020-го стала першим успіхом кандидата в президенти від демократів з 1992 року. За місце сенатора тут борються демократ Рафаель Уорнок та підтриманий Трампом знаменитий гравець у американський футбол Гершель Волкер. Останній різко виступає проти абортів, хоча під час кампанії звучало твердження, що він нібито заплатив двом жінкам за переривання вагітності. За даними аналізу Сі-бі-ес, попередні результати голосування поки що говорять про те, що шанси на перемогу Уорнока та Уолкера приблизно рівні.

Останні виборчі дільниці на Алясці мають закритися опівночі за східним часом (7 ранку за київським часом). Чиновники попередили, що в багатьох штатах підрахунок голосів може тривати й після дня виборів.

Додамо

Результати цих виборів неминуче сильно вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російської агресії в Україні.

Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у палаті мали демократи. Це типово: за обрання нового президента його партія найчастіше отримує контроль над обома палатами Конгресу.

Однак шанси демократів зберегти свій вплив у Конгресі невеликі – зазвичай партія чинного президента на його першому терміні проміжні вибори програє. Виняток був лише у 2002 році, через рік після терактів 11 вересня, коли популярність Буша-молодшого залишалася дуже високою.