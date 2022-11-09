Выборы в США: республиканцы видят успехи в Палате представителей на промежуточных выборах

Детали

Судя по прогнозам телекомпании Си-Би-Эс (американского партнера Би-би-си), в результате выборов контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам. Обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

Сейчас демократы занимают 220 мест в парламенте, республиканцы 212. Чтобы получить большинство, в партии должно быть 218 мест. То есть республиканцам, чтобы перехватить инициативу, нужно получить на этих выборах всего шесть мандатов.

Что касается Сената, то предыдущие опросы показывают примерно равные шансы и для демократов, и для республиканцев.

Флорида: победа Рона Десантиса

Первым важным результатом избирательной ночи является избрание губернатора Флориды Рона Десантиса на новый срок (он возглавлял штат с 2019 года). По прогнозам Си-Би-Эс, Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио.

Аризона: важнейшее поле боя

Как передает из Аризоны корреспондент BBC, этот штат является одним из важнейших на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть происходящие процессы по всей стране.



Кроме того, важно следить за результатами выборов в штате Джорджия, где победа Байдена в 2020-м стала первым успехом кандидата в президенты от демократов с 1992 года. За место сенатора здесь борются демократ Рафаэль Уорнок и поддержанный Трампом знаменитый игрок в американский футбол Гершель Уолкер. Последний резко выступает против абортов, хотя во время кампании звучало утверждение, что он якобы заплатил двум женщинам за прерывание беременности. По данным анализа Си-би-эс, предварительные результаты голосования пока говорят о том, что шансы на победу Уорнока и Уолкера примерно равны.

Последние избирательные участки на Аляске должны закрыться в полночь по восточному времени (7 утра по киевскому времени). Чиновники предупредили, что во многих штатах подсчет голосов может продолжаться после дня выборов.

Добавим

Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: за избрание нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики – обычно партия действующего президента на его первом сроке промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего оставалась очень высокой.