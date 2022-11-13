Демократы сохраняют контроль в Сенате США – Bloomberg

Детали

Отмечается, что баланс сил в Сенате в настоящее время разделен: 50 республиканцев и 50 сенаторов, объединившихся с демократами. На выборах будут разыграны 35 мест в Сенате, включая внеочередные выборы в Оклахоме для заполнения вакантного места.

Добавим

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

Напомним

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы.