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Демократы сохраняют контроль в Сенате США – Bloomberg

Демократы сохраняют контроль в Сенате США – Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Демократы, по прогнозам, получат достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что баланс сил в Сенате в настоящее время разделен: 50 республиканцев и 50 сенаторов, объединившихся с демократами. На выборах будут разыграны 35 мест в Сенате, включая внеочередные выборы в Оклахоме для заполнения вакантного места.

Добавим

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

Напомним

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы.

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