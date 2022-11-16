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Трамп официально подал заявку на участие в президентских выборах США в 2024 году.

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дональд Трамп официально объявил о подаче заявки в президентскую гонку в США в 2024 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Объявив на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде, 76-летний Трамп стал первым крупным претендентом от любой партии, официально заявившей о своей кандидатуре на президентский пост в США.

Цитата

«Чтобы снова сделать Америку великой и славной, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп в золоченом бальном зале.

Действующий президент Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году, но еще не делал официального заявления. Во время выступления Трампа Байден написал в Twitter: «Дональд Трамп подвел Америку».

Кампанию Трампа в 2024 году возглавит группа стратегов, в том числе давний оперативник Республиканской партии Крис ЛаЧивита, Сьюзи Уайлз, исполнительный директор "Trump's Save America PAC", и Брайан Джек, бывший политический директор в Белом доме Трампа, сообщает лицо, знакомое с информацией.

Напомним

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

Демократы, по прогнозам, получат достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США.

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