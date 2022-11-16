Директор ФБР заявив, що Tik-Tok створює загрозу національній безпеці

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"Ризики включають можливість того, що уряд Китаю може використовувати Tik-Tok для контролю збору даних про мільйони користувачів або для контролю алгоритму рекомендацій, який може бути використаний для операцій впливу", — сказав Рей американським законодавцям.

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Рей зазначив, що китайські компанії зобов’язані "робити все, що від них хоче китайський уряд, щодо обміну інформацією або служіння в якості інструменту китайського уряду. І це вже сама по собі велика причина бути надзвичайно занепокоєною".

Пекін також може використовувати популярний додаток, що належить ByteDance, для "контролю програмного забезпечення на мільйонах пристрої"», даючи йому можливість "технічно скомпрометувати" ці пристрої, додав він.

Колишній президент Дональд Трамп у 2020 році намагався заборонити новим користувачам завантажувати WeChat і TikTok і заборонити інші транзакції, які б фактично заблокували використання додатків у Сполучених Штатах, але програв низку судових баталій щодо цього заходу.

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Президент Джо Байден у червні 2021 року відкликав серію виконавчих указів Трампа, які мали на меті заборонити нові завантаження додатків, і наказав Міністерству торгівлі провести перевірку проблем безпеки, пов’язаних із додатками.

Нагадаємо

Великій Британії сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть оштрафувати на суму до 27 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 29 млн доларів США) за нездатність захистити конфіденційність дітей.