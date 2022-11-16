Директор ФБР заявив, що Tik-Tok створює загрозу національній безпеці

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 15108 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 54334 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 93682 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 123393 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 172460 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 194695 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 382937 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228448 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195370 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 353527 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 52605 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 51470 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 52390 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 33699 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 49199 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 14850 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 382882 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 353490 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 567518 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 696070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 85149 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 121679 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 206249 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 231703 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 224502 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Директор ФБР заявив, що Tik-Tok створює загрозу національній безпеці

Директор ФБР заявив, що Tik-Tok створює загрозу національній безпеці

Київ • УНН

 • 389253 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Операції Tik-Tok, що належать Китаю, викликають занепокоєння щодо національної безпеки, заявив директор ФБР Кріс Рей, зазначивши ризик того, що уряд Китаю може використовувати додаток для обміну відео як засіб впливу на користувачів або контролю пристроїв.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ризики включають можливість того, що уряд Китаю може використовувати Tik-Tok для контролю збору даних про мільйони користувачів або для контролю алгоритму рекомендацій, який може бути використаний для операцій впливу", — сказав Рей американським законодавцям.

Деталі

Рей зазначив, що китайські компанії зобов’язані "робити все, що від них хоче китайський уряд, щодо обміну інформацією або служіння в якості інструменту китайського уряду. І це вже сама по собі велика причина бути надзвичайно занепокоєною".

Пекін також може використовувати популярний додаток, що належить ByteDance, для "контролю програмного забезпечення на мільйонах пристрої"», даючи йому можливість "технічно скомпрометувати" ці пристрої, додав він.

Колишній президент Дональд Трамп у 2020 році намагався заборонити новим користувачам завантажувати WeChat і TikTok і заборонити інші транзакції, які б фактично заблокували використання додатків у Сполучених Штатах, але програв низку судових баталій щодо цього заходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп офіційно подав заявку участь у президентських виборах США 2024 року

Президент Джо Байден у червні 2021 року відкликав серію виконавчих указів Трампа, які мали на меті заборонити нові завантаження додатків, і наказав Міністерству торгівлі провести перевірку проблем безпеки, пов’язаних із додатками.

Нагадаємо

Великій Британії сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть оштрафувати на суму до 27 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 29 млн доларів США) за нездатність захистити конфіденційність дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04