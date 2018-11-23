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Директор госпредприятия "Украэрорух" планирует уволить полсотни работников

Директор госпредприятия "Украэрорух" планирует уволить полсотни работников

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Руководство государственного предприятия "Украэрорух" планирует существенно сократить количество штатных работников предприятия. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на 2019 год, передает УНН.

Планируется, что в следующем году “на улицу” пойдут 52 работника. Сокращение численности в ГП “Украэрорух” объясняют “оптимизационными мерами”.

Что стало причиной их внедрения — не уточняется. В то же время отмечается, что такие меры действуют на предприятии с 2014 года, и они касаются всех без исключения категорий персонала.

Заметим, что ГП “Украэрорух” — не убыточное госпредприятие, чистая прибыль в 2019 году определена на уровне 130 млн грн.

Кроме того, в финплане указано, что директор этого госпредприятия Дмитрий Бабейчук решил поднять себе оклад на следующий год в три раза до 150 тыс. грн в месяц. Учитывая надбавки за “эффективное управление” государственным имуществом, зарплата Бабейчука составит 3 млн грн в год.

Поэтому что стало основанием для сокращения людей — достоверно неизвестно.

В самом коллективе госпредприятия опасаются, что увольнение людей может быть личной местью Бабейчука, отставку которого они уже год требуют от министра Омеляна.

Ранее УНН сообщал, что признаки коррупционной деятельности руководства ГП “Украэрорух” обнаружил и аудит Счетной палаты. В отчете говорится о растрате бюджетных средств в сумме 800 млн грн.

Теперь этим вопросом будет заниматься НАБУ.

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