НАБУ перевірить ознаки корупції в ДП "Украерорух"

"Ми ознайомилися зі звітом Рахункової палати. І вбачаючи моменти корупційних дій (в ДП "Украерорух" - ред.), ми направили його в НАБУ", - повідомив Савчук.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів в ДП "Украерорух", що відповідає за безпеку польотів в повітряному просторі України.

У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставки якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець і тому підняв собі зарплату на наступний рік в три рази, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.

Раніше УНН повідомляв, що в ДП "Украерорух" відмовилися надавати журналістам інформацію про одне з недавніх тендерів на суму 100 млн грн, "злитих" екс-співробітнику цього ж держпідприємства за систему, яка, за словами учасників ринку, по суті нікому не потрібна і ні на що не впливає.