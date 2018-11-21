НАБУ проверит признаки коррупции в ГП “Украэрорух”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции обратился в НАБУ с просьбой проверить выявленные признаки коррупции в госпредприятии “Украэрорух”. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы Комитета Юрий Савчук.
“Мы ознакомились с отчетом Счетной палаты. И усматривая моменты коррупционных действий (в ГП “Украэрорух” – ред.), мы направили его в НАБУ”, - сообщил Савчук.
Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП “Украэрорух”, отвечающего за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП “Украэрорух” на 2019 год.
Ранее УНН сообщал, что в ГП “Украэрорухе” отказались предоставлять журналистам информацию об одном из недавних тендеров на сумму 100 млн грн, “слитых” экс-сотруднику этого же госпредприятия за систему, которая, по словам участников рынка, по сути никому не нужна и ни на что не влияет.