Директор держпідприємства “Украерорух” планує звільнити півсотні працівників

Планується, що наступного року “на вулицю” підуть 52 працівники. Скорочення чисельності в ДП “Украерорух” пояснюють “оптимізаційними заходами”.

Що стало причиною їх впровадження — не уточнюється. Водночас зазначається, що такі заходи діють на підприємстві з 2014 року, і вони стосуються усіх без винятку категорій персоналу.

Зауважимо, що ДП “Украерорух” — не збиткове держпідприємство, чистий прибуток у 2019 році визначено на рівні 130 млн грн.

Крім того, у фінплані зазначено, що директор цього держпідприємства Дмитро Бабейчук вирішив підняти собі оклад на наступний рік в три рази до 150 тис. грн на місяць. Враховуючи надбавки за “ефективне управління” державним майном, зарплата Бабейчука становитиме 3 млн грн на рік.

Тож що стало підставою для скорочення людей — достовірно невідомо.

У самому колективі держпідприємства побоюються, що звільнення людей може бути особистою помстою Бабейчука, відставку якого вони вже рік вимагають від міністра Омеляна.

Раніше УНН повідомляв, що ознаки корупційної діяльності керівництва ДП “Украерорух” виявив і аудит Рахункової палати. У звіті йдеться про розтрату бюджетних коштів у сумі 800 млн грн.

Тепер цим питанням займатиметься НАБУ.