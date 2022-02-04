"Дипломатический десант" продолжается: Кулеба говорит, у журналистов будет много работы на следующей неделе

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“За последние месяцы Киев реально стал центром притяжения международной политики, и эта неделя только ярко подтвердила этот факт. Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной. Это не совпадение, не стечение обстоятельств, не звезды так сошлись. Это целенаправленная стратегия, за которой стоит большая и сосредоточенная работа президента Зеленского и всей дипломатической команды Украины”, — сказал Кулеба.

На уточняющий вопрос относительно визитов на следующей неделе и далее в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, он ответил следующее: “Мы сейчас отрабатываем, скажем так, последние нюансы, и вскоре сможем официально обо всем вас информировать. Пока воздержусь от дальнейших комментариев”.

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Детали

Министр отметил, что еще в конце прошлого года предложил партнерам посещать Украину именно в январе и феврале.

“Бесспорно, квинтэссенцией дипломатии на этой неделе стал исторический визит лидера Турции, во время которого наши страны подписали 8 чрезвычайно важных, стратегических документов. Среди них - соглашение о свободной торговле. Такие документы, которые Украина подписала с Турцией, не подписываются на пороге войны или дестабилизации”, — сказал он.

В конце брифинга дипломат обратился к журналистам, отметив, что “следующая неделя будет и для вас очень трудной — у вас будет очень много работы”.

Дополнение

На этой неделе Украину с визитом посетил, в частности, президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. Кроме того, впервые в качестве премьер-министра Великобритании в Киев прибыл Борис Джонсон. Также приезжали и другие высокопоставленные чиновники из других западных стран.

На следующей неделе также ожидается визит в Украину глав МИД Франции и ФРГ, входящих в "нормандский формат".