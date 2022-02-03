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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Традиційно: Ердоган привітався з почесною вартою у Києві гаслом "Слава Україні"

Традиційно: Ердоган привітався з почесною вартою у Києві гаслом "Слава Україні"

Київ • УНН

 • 26907 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Уже традиційно першими сказаними публічно словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана після прибуття до Києва стало гасло "Слава Україні", пише кореспондент УНН.

Деталі

Так, під час церемонії з приводу візиту Ердогана в Київ у четвер перед Маріїнським палацом, турецький лідер разом з Президентом України Володимиром Зеленським пройшлися разом перед почесною вартою.

Тоді Ердоган зупинився і виголосив, звертаючись до бійців: "Слава Україні!", у відповідь почувши: "Героям Слава!".

Раніше Ердоган вже вітався подібним чином з військовослужбовцями під час свого візиту до Києва у 2020 році.

Доповнення

3 лютого до Києва з офіційним візитом прибув президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган. О 15:25 запланована зустріч Президента України та президента Турецької Республіки з представниками ЗМІ. Зустріч проходить у Маріїнському палаці.

Як писав УНН, Україна і Туреччина сьогодні підпишуть рамкову угоду у сфері високих військових технологій. Одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar.

Планується також підписання угоди про ЗВТ між країнами.

Українські Національні Новини

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