Традиційно: Ердоган привітався з почесною вартою у Києві гаслом "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Уже традиційно першими сказаними публічно словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана після прибуття до Києва стало гасло "Слава Україні", пише кореспондент УНН.
Деталі
Так, під час церемонії з приводу візиту Ердогана в Київ у четвер перед Маріїнським палацом, турецький лідер разом з Президентом України Володимиром Зеленським пройшлися разом перед почесною вартою.
Тоді Ердоган зупинився і виголосив, звертаючись до бійців: "Слава Україні!", у відповідь почувши: "Героям Слава!".
Раніше Ердоган вже вітався подібним чином з військовослужбовцями під час свого візиту до Києва у 2020 році.
Доповнення
3 лютого до Києва з офіційним візитом прибув президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган. О 15:25 запланована зустріч Президента України та президента Турецької Республіки з представниками ЗМІ. Зустріч проходить у Маріїнському палаці.
Як писав УНН, Україна і Туреччина сьогодні підпишуть рамкову угоду у сфері високих військових технологій. Одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar.
Планується також підписання угоди про ЗВТ між країнами.