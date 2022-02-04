"Дипломатичний десант" продовжується: Кулеба каже, у журналістів буде багато роботи наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Наступного тижня в Україну продовжать прибувати іноземні високопосадовці. Про це заявив під час брифінгу в п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, не уточнивши при цьому, про кого саме йдеться, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“За останні місяці Київ реально став центром тяжіння міжнародної політики, і цей тиждень лише яскраво підтвердив цей факт. Наступний тиждень обіцяє бути не менш насиченим. Це не співпадіння, не збіг обставин, не зірки так зійшлись. Це — цілеспрямована стратегія, за якою стоїть велика та зосереджена робота президента Зеленського і всієї дипломатичної команди України”, — сказав Кулеба.
На уточнююче запитання щодо візитів наступного тижня і далі в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона, він відповів наступне: “Ми зараз відпрацьовуємо, скажімо так, останні нюанси, і незабаром зможемо офіційно про все вас поінформувати. Наразі утримаюсь від подальших коментарів”.
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Деталі
Міністр зазначив, що ще наприкінці минулого року запропонував партнерам відвідувати Україну саме в січні та лютому.
“Безперечно, квінтесенцією дипломатії цього тижня став історичний візит лідера Туреччини, під час якого наші країни підписали 8 надзвичайно важливих, стратегічних документів. Серед них — угода про вільну торгівлю... Такі документи, які Україна підписала з Туреччиною, не підписуються на порозі війни або дестабілізації”, — сказав він.
Наприкінці брифінгу дипломат звернувся до журналістів, зазначивши що “наступний тиждень буде і для вас дуже важким — у вас буде дуже багато роботи”.
Доповнення
Цього тижня Україну з візитом відвідав, зокрема, президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган. Окрім того, вперше як прем’єр-міністр Великої Британії до Києва прибув Борис Джонсон. Також приїздили й інші високопосадовці з інших західних країн.
Наступного тижня також очікується візит до України голів МЗС Франції та ФРН, які входять до "нормандського формату".