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15 марта, 19:03 • 102648 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134099 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118426 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112334 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102069 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100120 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87440 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120231 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125653 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127058 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта, 15:21 • 129879 просмотра
Актуальное
“Динамо” нанесло разгромное поражение действующему чемпиону Болгарии

“Динамо” нанесло разгромное поражение действующему чемпиону Болгарии

Киев • УНН

 • 21294 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Киевское “Динамо” провело первый спарринг в рамках второго тренировочного сбора, который начался для “бело-синих” в Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр “бело-синих”.

Детали

Киевлянам противостоял действующий чемпион Болгарии — “Лудогорец”. До перерыва подопечные Луческу отгрузили два гола в сетку ворот оппонентов. Отличиться с пенальти сумел Гармаш, а также с игры Витиньо.

После перерыва счет стал неприличным, когда забили Шапаренко и Шкурин. Болгары сумели оформить лишь мяч престижа усилиями Десподова с пенальти (4:1).

Напомним

Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании.

Украинские Национальные Новости

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