“Динамо” нанесло разгромное поражение действующему чемпиону Болгарии

Детали

Киевлянам противостоял действующий чемпион Болгарии — “Лудогорец”. До перерыва подопечные Луческу отгрузили два гола в сетку ворот оппонентов. Отличиться с пенальти сумел Гармаш, а также с игры Витиньо.

После перерыва счет стал неприличным, когда забили Шапаренко и Шкурин. Болгары сумели оформить лишь мяч престижа усилиями Десподова с пенальти (4:1).

Напомним

Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании.