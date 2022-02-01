“Динамо” завдало розгромної поразки чинному чемпіонові Болгарії

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Киянам протистояв чинний чемпіон Болгарії — “Лудогорець”. До перерви підопічні Луческу відвантажили два голи у сітку воріт опонентів. Відзначитися з пенальті зумів Гармаш, а також з гри Вітіньйо.

По перерві рахунок став непристойним, коли забили Шапаренко та Шкурін. Болгари зуміли оформити лише м’яч-престижу зусиллями Десподова з пенальті (4:1).

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