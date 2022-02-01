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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 71826 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

“Динамо” завдало розгромної поразки чинному чемпіонові Болгарії

“Динамо” завдало розгромної поразки чинному чемпіонові Болгарії

Київ • УНН

 • 21298 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Київське “Динамо” провело перший спаринг у рамках другого тренувального збору, що розпочався для “біло-синіх” у Туреччині, передає УНН з посиланням на прес-центр “біло-синіх”.

Деталі

Киянам протистояв чинний чемпіон Болгарії — “Лудогорець”. До перерви підопічні Луческу відвантажили два голи у сітку воріт опонентів. Відзначитися з пенальті зумів Гармаш, а також з гри Вітіньйо.

По перерві рахунок став непристойним, коли забили Шапаренко та Шкурін. Болгари зуміли оформити лише м’яч-престижу зусиллями Десподова з пенальті (4:1).

Нагадаємо

Венесуельський нападник “Динамо” став гравцем клубу з Іспанії.

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