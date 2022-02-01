“Динамо” завдало розгромної поразки чинному чемпіонові Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Київське “Динамо” провело перший спаринг у рамках другого тренувального збору, що розпочався для “біло-синіх” у Туреччині, передає УНН з посиланням на прес-центр “біло-синіх”.
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Киянам протистояв чинний чемпіон Болгарії — “Лудогорець”. До перерви підопічні Луческу відвантажили два голи у сітку воріт опонентів. Відзначитися з пенальті зумів Гармаш, а також з гри Вітіньйо.
По перерві рахунок став непристойним, коли забили Шапаренко та Шкурін. Болгари зуміли оформити лише м’яч-престижу зусиллями Десподова з пенальті (4:1).
Нагадаємо
Венесуельський нападник “Динамо” став гравцем клубу з Іспанії.