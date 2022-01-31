Венесуельський нападник “Динамо” став гравцем клубу з Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Венесуельський форвард “Динамо” Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за клуб “Спортінг Хіхон”, який виступає в іспанській Сегунді, передає УНН з посиланням на сайт київського клубу.
Деталі
Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/2022, у іспанського клуба є опція викупу контракту гравця.
У поточному сезоні 23-річний форвард провів за “Динамо” 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки у Лізі чемпіонів.
Доповнення
У хіхонському клубу виступають два українці — Василь Кравець та Богдан Мілованов.