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15 марта, 19:03 • 105989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141563 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122364 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115960 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104264 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101184 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91843 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123323 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании

Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании

Киев • УНН

 • 16672 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Венесуэльский форвард “Динамо” Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб “Спортинг Хихон”, который выступает в испанской Сегунде, передает УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.

Детали

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за “Динамо” 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.

Дополнение

В хихонском клубе выступают два украинца — Василий Кравец и Богдан Милованов.

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