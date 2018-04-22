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"Динамо" заинтересовалось защитником чемпионата Аргентины

Киев • УНН

 • 7041 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Киевское "Динамо" проявляет интерес к крайнему защитнику аргентинского клуба "Годой Круз" Фабрисио Ангилери, информирует УНН со ссылкой на Twitter журналиста "TyC Sports" Сесара Мерло.

"Динамо" заинтересовалось защитником чемпионата Аргентины

По данным журналиста, руководство киевлян проведет встречу с представителями игрока на следующей неделе. О деталях возможного трансфера не информируется.

24-летний футболист, который может сыграть на обоих флангах защиты, в нынешнем сезоне провел 19 игр, отличившись в них 4 голевыми передачами.

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Примечательно, что свой первый матч за основу "Годой Круз" Ангилери (трансферная стоимость составляет 800 тыс. евро по данным transfermarkt) провел в феврале 2013 года. С тех пор сыграл за команду во всех турнирах 88 матчей, забив в них 5 мячей.

Добавим также, сейчас "Годой Круз" идет вторым в первенстве Аргентины, проигрывая только титулованному "Бока Хуниорс" 3 очка.

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