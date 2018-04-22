"Динамо" зацікавилось захисником чемпіонату Аргентини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Київське "Динамо" проявляє інтерес до крайнього оборонця аргентинського клубу "Годой Круз" Фабрісіо Ангілері, інформує УНН з посиланням на Twitter журналіста "TyC Sports" Сесара Мерло.
За даними журналіста, керівництво киян проведе зустріч з представниками гравця на наступному тижні. Про деталі можливого трансферу не інформується.
24-річний футболіст, який може зіграти на обох флангах захисту, у нинішньому сезоні провів 19 ігор, відзначившись у них 4 гольовими передачами.
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Примітно, що свій перший матч за основу "Годой Круз" Ангілері (трансферна вартість складає 800 тис. євро за даними transfermarkt) провів в лютому 2013 року. З тих пір зіграв за команду у всіх турнірах 88 матчів, забивши в них 5 м'ячів.
Додамо також, наразі "Годой Круз" йде другим у першості Аргентини, програючи тільки титулованому "Бока Хуніорс" 3-ма очками.