"Динамо" потеряло очки в поединке с "Александрией"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” принимало на НСК “Олимпийский” третью команду лиги “Александрию”, передает корреспондент УНН.
Команда Хацкевича пропустила быстрый гол, что стало серьезной проблемой для “бело-синих”. Дальний заброс на левую бровку привел к прострелу низом на ближнюю штангу от Цурикова. В одно касание дальше мяч на дальнюю штангу перевел Полярус, а уже там игровой снаряд в сетку занес Валерий Лучкевич (8 минута матча).
До перерыва из попыток “динамовцев” стоит вспомнить удар головой Дэ Пены (у стойки) и Кравченко — эффектный сейв сделал Панькив. В середине второй части баталии Цыганков передачей вывел Назария Русина на оперативный простор, который сравнял счет, но на большее киевлян не хватило — 1:1.
Таким образом, “Динамо” потеряло важные очки в борьбе с “Шахтером” за чемпионство — 61 пункт. “Александрия” третья — 48.