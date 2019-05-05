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"Динамо" потеряло очки в поединке с "Александрией"

"Динамо" потеряло очки в поединке с "Александрией"

Киев  •  УНН

 • 8304 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” принимало на НСК “Олимпийский” третью команду лиги “Александрию”, передает корреспондент УНН.

Команда Хацкевича пропустила быстрый гол, что стало серьезной проблемой для “бело-синих”. Дальний заброс на левую бровку привел к прострелу низом на ближнюю штангу от Цурикова. В одно касание дальше мяч на дальнюю штангу перевел Полярус, а уже там игровой снаряд в сетку занес Валерий Лучкевич (8 минута матча).

До перерыва из попыток “динамовцев” стоит вспомнить удар головой Дэ Пены (у стойки) и Кравченко — эффектный сейв сделал Панькив. В середине второй части баталии Цыганков передачей вывел Назария Русина на оперативный простор, который сравнял счет, но на большее киевлян не хватило — 1:1.

Таким образом, “Динамо” потеряло важные очки в борьбе с “Шахтером” за чемпионство — 61 пункт. “Александрия” третья — 48.

Украинские Национальные Новости

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