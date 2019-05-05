"Динамо" втратило очки у поєдинку з "Олександрією"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У рамках 27-го туру Української Прем’єр-ліги київське “Динамо” приймало на НСК “Олімпійський” третю команду ліги “Олександрію”, передає кореспондент УНН.
Команда Хацкевича пропустила швидкий гол, що стало значною проблемою для “біло-синіх”. Дальній закид на ліву бровку призвів до прострілу низом на ближню стійку від Цурікова. В один дотик далі м’яч на дальню штангу перевів Полярус, а вже там ігровий снаряд в сітку заніс Валерій Лучкевич (8 хвилина матчу).
До перерви зі спроб “динамівців” варто згадати удар головою Де Пени (біля стійки) та Кравченка — ефектний сейв зробив Паньків. В середині другої частини баталії Циганков передачею вивів Назарія Русина на оперативний простір, який зрівняв рахунок, але на більше киян не вистачило — 1:1.
Таким чином, “Динамо” втратило важливі очки у боротьбі з “Шахтарем” за чемпіонство — 61 пункт. “Олександрія” третя — 48.