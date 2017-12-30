"Динамо" выйдет в финал Лиги Европы - голкипер команды

“Считаю, что для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское „Динамо“ неподалеку от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вообще могли сейчас быть лидерами”, — заявил Коваль.

На вопрос о выступлениях и шансы на победу “бело-синих” в Лиге Европы футболист ответил: “уверен, что „Динамо“ сможет выйти в финал Лиги Европы”.

Стоит отметить, что Коваль сказал о кардинальном изменении рисунка игры после перехода Андрея Ярмоленко в состояние дортмундской “Боруссии”.

Как сообщал УНН, “Динамо” объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании.