"Динамо" вийде в фінал Ліги Європи - голкіпер команди
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голкіпер київського “Динамо” Максим Коваль підбив підсумки року, що минає, а також високо оцінив шанси команди у боротьбі за трофей Ліги Європи, інформує сайт столичного колективу, передає УНН.
“Вважаю, що для команди рік пройшов добре, тому що зараз київське „Динамо“ неподалік від першого місця в чемпіонаті України, при цьому, якщо брати по грі, то вважаю, що ми би взагалі могли зараз бути лідерами”, — заявив Коваль.
На питання про виступи та шанси на перемогу “біло-синіх” в Лізі Європи футболіст відповів: “упевнений, що „Динамо“ зможе вийти до фіналу Ліги Європи”.
Варто відзначити, що Коваль сказав про кардинальну зміну малюнку гри після переходу Андрія Ярмоленка в стан дортмундської “Борусії”.
Як повідомляв УНН, “Динамо” оголосило п’ять суперників на тренувальному зборі в Іспанії.