"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов

Футболисты Сергея Реброва неплохо начали поединок, стараясь высоко прессинговать соперника. Но уже в самом дебюте киевляне могли пропустить. Сначала лайнсмен зафиксировал крайне спорный офсайд у Инсинье, а потом Мартинес не сумел реализовать выход один на один.

После матча вратарь динамовцев прокомментировал игру, и отмечал: "Если бы победили сегодня, у нас бы еще оставались какие-то шансы, а так, все, что мы можем - стараться победить дома перед своими болельщиками турецкий "Бешикташ" в последнем туре. Конечно, разочарование от результата присутствует, ведь мы хотели пройти дальше и попасть в еврокубковую весну ".

После перерыва соперники больше владели территориальным преимуществом, однако реализованных моментов в матче так и не произошло.

Кроме того, Андрей Ярмоленко отметил после игры: "Мы выглядели очень достойно на фоне такого соперника. Нам не должно быть стыдно за свою игру. Мы играли агрессивно, пытались прессинговать ".

Так, "Динамо" с двумя очками осталась на последнем месте в группе В.

Домашний матч 6-го тура ЛЧ против турецкого "Бешикташа" станет для команды С.Ребров не более, чем игрой престижа.