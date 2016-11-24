"Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів

Футболісти Сергія Реброва непогано розпочали поєдинок, намагаючись високо пресингувати суперника. Але вже в самому дебюті кияни могли пропустити. Спершу лайнсмен зафіксував вкрай спірний офсайд у Лоренцо Інсіньє, а потім Мертенс не зумів реалізувати вихід сам на сам.

Після матчу воротар динамівців прокоментував гру, і зазначав: “Якби перемогли сьогодні, у нас би ще залишалися якісь шанси, а так, все, що ми можемо — намагатися перемогти вдома перед своїми вболівальниками турецький „Бешикташ“ в останньому турі. Звичайно, розчарування від результату присутнє, адже ми хотіли пройти далі і потрапити в єврокубкову весну”.

Після перерви суперники більше володіли територіальною перевагою, проте реалізованих моментів у матчі так і не відбулося.

Крім того, Андрій Ярмоленко зазначив після гри: “Ми виглядали дуже гідно на тлі такого суперника. Нам не повинно бути соромно за свою гру. Ми грали агресивно, намагалися пресингувати”.

Так, “Динамо” з двома очками залишилося на останньому місці в групі В.

Домашній матч 6-го туру ЛЧ проти турецького “Бешикташа” стане для команди С.Реброва не більше, ніж грою престижу.