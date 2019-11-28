"Динамо" в меньшинстве пропустило четыре гола и уступило в матче Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В пятом туре группового раунда Лиги Европы на "Мальме Нью Стэдиум" состоялось результативное противостояние шведского "Мальме" и киевского "Динамо", передает корреспондент УНН.
В самом дебюте баталии хозяева огорчили киевлян — с углового отличился Бенгтссон. Ближе к середине тайма Виталий Миколенко отправил мяч между ног голкиперу “Мальме” — 1:1. На перерыв команды ушли уже при положительном результате в пользу “бело-синих”. Буяльский ассистировал Цыганков.
Начало второго тайма был похож на первый — “Динамо” снова пропустило, но теперь уже дважды. Авторами голов стали Маркус Розенберг и Ракип. Последние 25 минут основного времени “бело-синие” доигрывали в меньшинстве — вторую желтую карточку получил капитан Сергей Сидорчук.
Даже несмотря на неравные составы подопечные Михайличенко сумели отыграться. На 77 минуте Цыганков со штрафного направлял мяч в штрафную зону, где его коленом к сетке доставил Вербич. На последней 6-й компенсированной минуте матча “бело-синие” потеряли мяч на своей половине, а Розенберг оформил дубль, замкнув прострел Бергет — 4:3.
Заметим, что “Динамо” потерпело первое поражение на данном этапе после трех подряд ничьих и с 6 очками опустился на третью строчку группы В. Два очка украинскому вице-чемпиону не хватает в “Мальме”, а лидером идет “Копенгаген” — 9.
Добавим, что в заключительном туре групповой стадии команда Михайличенко соревноваться дома с “Лугано”. Для выхода в плей-офф “Динамо” необходимо обязательно обыгрывать “Лугано” и ожидать положительный результат в игре “Копенгаген” — “Мальме”.