"Динамо" у меншості пропустило чотири голи та поступилося у матчі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У п’ятому турі групового раунду Ліги Європи на “Мальме Нью Стедіум” відбулося результативне протистояння шведського “Мальме” та київського “Динамо”, передає кореспондент УНН.
У самісінькому дебюті баталії господарі засмутили киян — з кутового відзначився Бенгтссон. Ближче до середини тайму Віталій Миколенко відправив м’яч між ніг голкіперу “Мальме” — 1:1. На перерву команди пішли вже за позитивного результату на користь “біло-синіх”. Буяльський асистував Циганкову.
Початок другого тайму був схожим на перший — “Динамо” знову пропустило, але тепер вже двічі. Авторами голів стали Маркус Розенберг та Ракіп. Останні 25 хвилин основного часу “біло-сині” догравали у меншості — другу жовту картку отримав капітан Сергій Сидорчук.
Навіть попри нерівні склади підопічні Михайличенка зуміли відігратися. На 77 хвилині Циганков зі штрафного направляв м’яч до карної зони, де його коліном до сітки доправив Вербич. На останній 6-й компенсованій хвилині матчу “біло-сині” втратили м’яч на власній половині, а Розенберг оформив дубль, замкнувши простріл Бергета — 4:3.
Зауважимо, що “Динамо” зазнало першої поразки на даному етапі після трьох поспіль нічиїх і з 6 очками опустилося на третій рядок групи В. Два очки українському віце-чемпіонові не вистачає до “Мальме”, а лідером йде “Копенгаген” — 9.
Додамо, що у заключному турі групової стаді команда Михайличенка змагатиметься вдома із “Лугано”. Для виходу у плей-офф “Динамо” необхідно обов’язково обігравати “Лугано” та очікувати на позитивний результат у грі “Копенгаген” — “Мальме”.