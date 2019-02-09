"Динамо" праздновало победу в заключительном спарринге в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вице-чемпион Украины по футболу киевское "Динамо" одержал положительный результат в последнем спарринге испанского тренировочного сбора - на встрече с норвежским ФК "Волеренга", передает корреспондент УНН.
Быстрое взятие ворот помогло "бело-синим" добиться положительного счета. Сергей Сидорчук на правах капитана передачей низом с середины поля вывел на голевую позицию Назария Русина, и форвард со второй попытки вогнал "круглого" в сетку ворот.
На 38 минуте киевляне удвоили преимущество. Никита Кравченко со штрафного пробил в нижний угол ворот. Голкипер дотянулся до мяча, но не сумел его отбить. Норвежцам удалось отыграть один мяч усилиями Магнуса Гредема, но на большее соперника не хватило - 2:1.
Отметим, что в целом киевляне за два тренировочных сбора одержали три победы при 3-х ничьих и 2-х поражениях. Разница мячей составляет 9:8 в пользу украинского клуба.
Напомним, "Динамо" не сумело победить бронзового призера Швеции.