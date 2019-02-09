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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64319 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 130876 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

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"Динамо" праздновало победу в заключительном спарринге в Испании

"Динамо" праздновало победу в заключительном спарринге в Испании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вице-чемпион Украины по футболу киевское "Динамо" одержал положительный результат в последнем спарринге испанского тренировочного сбора - на встрече с норвежским ФК "Волеренга", передает корреспондент УНН.

Быстрое взятие ворот помогло "бело-синим" добиться положительного счета. Сергей Сидорчук на правах капитана передачей низом с середины поля вывел на голевую позицию Назария Русина, и форвард со второй попытки вогнал "круглого" в сетку ворот.

На 38 минуте киевляне удвоили преимущество. Никита Кравченко со штрафного пробил в нижний угол ворот. Голкипер дотянулся до мяча, но не сумел его отбить. Норвежцам удалось отыграть один мяч усилиями Магнуса Гредема, но на большее соперника не хватило - 2:1.

Отметим, что в целом киевляне за два тренировочных сбора одержали три победы при 3-х ничьих и 2-х поражениях. Разница мячей составляет 9:8 в пользу украинского клуба.

Напомним, "Динамо" не сумело победить бронзового призера Швеции.

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