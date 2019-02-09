"Динамо" святкувало перемогу у заключному спарингу в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Віце-чемпіон України з футболу київське "Динамо" здобуло позитивний результат в останньому спарингу іспанського тренувального збору - у зустрічі із норвезьким ФК "Волеренга", передає кореспондент УНН.
Швидке взяття воріт допомогло "біло-синім" досягти позитивного рахунку. Сергій Сидорчук на правах капітана передачею низом із середини поля вивів на гольову позицію Назарія Русина, і форвард з другої спроби увігнав "круглого" у сітку воріт.
На 38 хвилині кияни подвоїли перевагу. Микита Кравченко зі штрафного пробив у нижній кут воріт. Голкіпер дотягнувся до м'яча, але не зумів його відбити. Норвежцям вдалося відіграти один м'яч зусиллями Магнуса Гредема, але на більше суперника не вистачило – 2:1.
Зауважимо, що загалом кияни за два тренувальних збори здобули три перемоги при 3-х нічиїх і 2-х поразках. Різниця м'ячів становить 9:8 на користь українського клубу.
Нагадаємо, "Динамо" не зуміло перемогти бронзового призера Швеції.