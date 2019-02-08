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"Динамо" не зуміло перемогти бронзового призера Швеції

"Динамо" не зуміло перемогти бронзового призера Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. “Динамо” проти шведського “Мальме” провело четвертий контрольний матч на заключному навчально-тренувальному зборі в Іспанії, передає кореспондент УНН.

В середині стартового тайму варто згадати спробу Віктора Циганкова. Півзахисник з дальньої відстані не поцілив у нижній кут воріт. Все той же Циганков створив для киян і другу нагоду відзначитися. Його удар зі штрафного завершився проходженням м’яча над поперечиною.

По перерві деякі шанси створювали Шепелєв і Циганков, але успіху вони не принесли. Супермомент згаяв новачок клубу Фран Соль. Іспанець на ближній стійці вкінці зустрічі відгукнувся на простріл Кендзьори. Проте з метрів 3-5 до воріт форвард ударом головою не влучив у площину — 0:0 проти бронзового призера Швеції та учасника 1/16 фіналу Ліги Європи (“Мальме”).

Також додамо, завтра “біло-сині” зіграють заключний поєдинок другого збору із норвезькою “Волеренгою”.

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