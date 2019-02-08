"Динамо" не сумело победить бронзового призера Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Динамо" против шведского "Мальме" провело четвертый контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании, передает корреспондент УНН.
В середине стартового тайма стоит вспомнить попытку Виктора Цыганкова. Полузащитник с дальнего расстояния не попал в нижний угол ворот. Все тот же Цыганков создал для киевлян и вторую возможность отличиться. Его удар со штрафного завершился прохождением мяч над перекладиной.
После перерыва некоторые шансы создавали Шепелев и Цыганков, но успеха они не принесли. Супермомент упустил новичок клуба Фран Соль. Испанец на ближней штанге конце встречи откликнулся на прострел Кендзер. Однако с метров 3-5 до ворот форвард ударом головой не попал в створ - 0:0 против бронзового призера Швеции и участника 1/16 финала Лиги Европы ("Мальме").
Также добавим, завтра "бело-синие" сыграют заключительный поединок второго сбора с норвежской "Волеренга".