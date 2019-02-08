"Динамо" не сумело победить бронзового призера Швеции

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85611 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131334 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130866 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130132 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125197 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161404 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117843 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Динамо" не сумело победить бронзового призера Швеции

"Динамо" не сумело победить бронзового призера Швеции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Динамо" против шведского "Мальме" провело четвертый контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании, передает корреспондент УНН.

В середине стартового тайма стоит вспомнить попытку Виктора Цыганкова. Полузащитник с дальнего расстояния не попал в нижний угол ворот. Все тот же Цыганков создал для киевлян и вторую возможность отличиться. Его удар со штрафного завершился прохождением мяч над перекладиной.

После перерыва некоторые шансы создавали Шепелев и Цыганков, но успеха они не принесли. Супермомент упустил новичок клуба Фран Соль. Испанец на ближней штанге конце встречи откликнулся на прострел Кендзер. Однако с метров 3-5 до ворот форвард ударом головой не попал в створ - 0:0 против бронзового призера Швеции и участника 1/16 финала Лиги Европы ("Мальме").

Также добавим, завтра "бело-синие" сыграют заключительный поединок второго сбора с норвежской "Волеренга".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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