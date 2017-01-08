"Динамо" проведет спарринг с самым титулованным клубом Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Утвержден третий контрольный матч киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Испании. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Так, 25 января "бело-синие" встретятся с "ЦСКА" (София, Болгария). Матч состоится на стадионе "Хосе Бургос Квинтана" в Коини.
Отметим, что начало встречи - в 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому).
Напомним, команды встречались на летних предсезонных сборах в Австрии в июле прошлого года. Тогда в Шваце победила команда Сергея Реброва - 3: 0. Голы забивали Гонсалес, Сидорчук и Ярмоленко.
Как сообщал УНН, в первых контрольных поединках испанского сбора клуб С.Ребров встретится с немецким "Санкт-Паули" и китайским "Тяньцзинь Теда" за который будет выступать экс-игрок лондонского "Челси" Джон Оби Микель.