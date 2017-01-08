“Динамо” проведе спаринг із найтитулованішим клубом Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Затверджено третій контрольний матч київського “Динамо” на тренувальному зборі в Іспанії. Про це інформує прес-служба “біло-синіх”, передає УНН.
Так, 25 січня “біло-сині” зустрінуться з “ЦСКА” (Софія, Болгарія). Матч відбудеться на стадіоні “Хосе Бургос Квінтана” у Коїні.
Відзначимо, що початок зустрічі — о 16:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).
Нагадаємо, команди зустрічалися на літніх передсезонних зборах в Австрії у липні минулого року. Тоді у Шваці перемогла команда Сергія Реброва — 3:0. Голи забивали Гонсалес, Сидорчук та Ярмоленко.
Як повідомляв УНН, в перших контрольних поєдинках іспанського збору клуб С.Реброва зустрінеться з німецьким “Санкт-Паулі” та китайським “Тяньцзінь Теда” за який виступатиме екс-гравець лондонського “Челсі” Джон Обі Мікель.