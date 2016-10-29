"Динамо" попало в рейтинг лучших команд в истории футбола

В рейтинге высокая 20-я позиция отведена киевскому "Динамо" сезонов 1985-87 годов.

Первое место рейтинга занял нидерландский "Аякс" сезона 1965-73 годов, далее следует сборная Бразилии 1970 года, "Милан" 1987-1991, мадридский "Реал" 1955-60 и каталонская "Барселона" в период с 2008 по 2011 годы.

Напомним, что киевское "Динамо" в промежутке с 1985 по 1987 годы дважды становился чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, выигрывал два Суперкубка СССР, побеждало в 1986 году в Кубке обладателей кубков УЕФА и доходило до полуфинала Лиги чемпионов (1987).