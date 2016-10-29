"Динамо" потрапило у рейтинг найкращих команд в історії футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Один із найвпливовіших журналів у світовому футболі, що видається в Лондоні з назвою FourFourTwo, опублікував свій рейтинг 50 найкращих команд усіх часів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Динамо”.
В рейтингу висока 20-а позиція відведена київському “Динамо” сезонів 1985-87 років.
Перше місце рейтингу зайняв нідерландський “Аякс” сезону 1965-73 років, далі йде збірна Бразилії 1970 року, “Мілан” 1987-1991, мадридський “Реал” 1955-60 та каталонська “Барселона” у період з 2008 по 2011 роки.
Нагадаємо, що київське “Динамо” у проміжку з 1985 по 1987 роки двічі ставав чемпіоном СССР, двократним володарем Кубка СССР, вигравав два Суперкубки СССР, перемагало у 1986 році в Кубку володарів кубків УЄФА та доходило до півфіналу Ліги чемпіонів (1987).