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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92995 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105026 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140329 просмотра

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7 марта, 17:42 • 137728 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132947 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165482 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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"Динамо" победило "Андерлехт" и вышло в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

"Динамо" победило "Андерлехт" и вышло в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Киев  •  УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На стадионе им. Лобановского команда 19-летних футболистов "Динамо" принимала сверстников из "Андерлехта" во встрече второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА, передает корреспондент УНН.

В начале второй половины гости из Бельгии открыли счет - прострел низом в центр штрафной реализовал Колассен. Однако киевляне сумели собраться и вырвать выигрышный результат. Благодаря замене на поле появился Цитаишвили, который со штрафного установил паритет во встрече.

На 82 минуте Якуб Кивер рукой выбил мяч с линии ворот за что получил удаление, а его команда была наказана пробитием пенальти. Автором гола стал Сергей Булеца - 2:1.

Таким образом, по итогам двух встреч 3:2 в пользу "Динамо".

Отметим, что восемь победителей "Пути чемпионов стран", в том числе "Динамо", 19 и 20 февраля проведет дома по одному матчу раунда плей-офф с восемью клубами "Пути Лиги чемпионов", которые заняли вторые места в своих группах.

Напомним, "Динамо" U-19 разгромило соперника и пробилось во второй раунд Юношеской Лиги УЕФА.

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