"Динамо" победило "Андерлехт" и вышло в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На стадионе им. Лобановского команда 19-летних футболистов "Динамо" принимала сверстников из "Андерлехта" во встрече второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА, передает корреспондент УНН.
В начале второй половины гости из Бельгии открыли счет - прострел низом в центр штрафной реализовал Колассен. Однако киевляне сумели собраться и вырвать выигрышный результат. Благодаря замене на поле появился Цитаишвили, который со штрафного установил паритет во встрече.
На 82 минуте Якуб Кивер рукой выбил мяч с линии ворот за что получил удаление, а его команда была наказана пробитием пенальти. Автором гола стал Сергей Булеца - 2:1.
Таким образом, по итогам двух встреч 3:2 в пользу "Динамо".
Отметим, что восемь победителей "Пути чемпионов стран", в том числе "Динамо", 19 и 20 февраля проведет дома по одному матчу раунда плей-офф с восемью клубами "Пути Лиги чемпионов", которые заняли вторые места в своих группах.
Напомним, "Динамо" U-19 разгромило соперника и пробилось во второй раунд Юношеской Лиги УЕФА.