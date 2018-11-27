"Динамо" перемогло "Андерлехт" та вийшло в раунд плей-оф Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На стадіоні ім. Лобановського команда 19-річних футболістів "Динамо" приймало однолітків з "Андерлехту" у зустрічі другого раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької Ліги УЄФА, передає кореспондент УНН.
На початку другої половини гості з Бельгії відкрили рахунок – простріл низом в центр штрафної реалізував Колассен. Проте кияни зуміли зібратися і вирвати виграшний результат. Завдяки заміни на полі з'явився Цітаішвілі, який зі штрафного встановив паритет у зустрічі.
На 82 хвилині Якуб Ківер рукою вибив м'яч з лінії воріт за що отримав вилучення, а його команда була покарана пробиттям пенальті. Автором голу став Сергій Булеца – 2:1.
Таким чином, за підсумками двох зустрічей 3:2 на користь "Динамо".
Відзначимо, що вісім переможців "Шляху чемпіонів країн", у тому числі "Динамо", 19 та 20 лютого проведуть вдома по одному матчу раунду плей-оф з вісьмома клубами "Шляху Ліги чемпіонів", які посіли другі місця у своїх групах.
Нагадаємо, "Динамо" U-19 розгромило суперника і пробилося до другого раунду Юнацької Ліги УЄФА.