"Динамо" U-19 розгромило суперника і пробилося до другого раунду Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Футболісти “Динамо” U-19 і в другому матчі перемогло болгарський “Септемврі” та впевнено пройшло до наступного раунду, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Після мінімальної домашньої перемоги “динамівцям” було достатньо не програти у Софії. Перед матчем “біло-сині” зіштовхнулися з дефіцитом нападників, і на цю позицію Ігор Костюк відрядив Георгія Цитаішвілі.
Господарі поля швидко відіграли гандикап “біло-синіх”, повівши у рахунку вже на шостій хвилині матчу. Однак ще у середині першого тайму Булеца забив такий важливий гол на виїзді, зрівнявши рахунок у грі. Наприкінці тайму Волошин вивів “Динамо” вперед.
На початку другого тайму підопічні Костюка забили ще двічі. Спершу Цитаішвілі реалізував пенальті, призначений за фол Алова, а за кілька хвилин дубль оформив Волошин. Наприкінці гри Попов встановив остаточний рахунок у грі — 5:1 на користь “Динамо” і 6:1 за підсумком двох матчів
Склад “Динамо”: Кучерук, Дмитрук, Духан (Мащенко, 36), Булеца, Цітаішвілі, Сирота (Біловар, 75), Волошин (Бодня, 83), Шулянський (Надольський, 75), Попов (к), Михайленко, Ярош.
Варто відзначити, що у наступному раунді “Динамо” зустрінеться з “Андерлехтом”, який завдяки голу на виїзді пройшов “Адміру” (1:1, 0:0).