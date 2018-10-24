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"Динамо" U-19 розгромило суперника і пробилося до другого раунду Юнацької Ліги УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Футболісти “Динамо” U-19 і в другому матчі перемогло болгарський “Септемврі” та впевнено пройшло до наступного раунду, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Після мінімальної домашньої перемоги “динамівцям” було достатньо не програти у Софії. Перед матчем “біло-сині” зіштовхнулися з дефіцитом нападників, і на цю позицію Ігор Костюк відрядив Георгія Цитаішвілі.

Господарі поля швидко відіграли гандикап “біло-синіх”, повівши у рахунку вже на шостій хвилині матчу. Однак ще у середині першого тайму Булеца забив такий важливий гол на виїзді, зрівнявши рахунок у грі. Наприкінці тайму Волошин вивів “Динамо” вперед.

На початку другого тайму підопічні Костюка забили ще двічі. Спершу Цитаішвілі реалізував пенальті, призначений за фол Алова, а за кілька хвилин дубль оформив Волошин. Наприкінці гри Попов встановив остаточний рахунок у грі — 5:1 на користь “Динамо” і 6:1 за підсумком двох матчів

Склад “Динамо”: Кучерук, Дмитрук, Духан (Мащенко, 36), Булеца, Цітаішвілі, Сирота (Біловар, 75), Волошин (Бодня, 83), Шулянський (Надольський, 75), Попов (к), Михайленко, Ярош.

Варто відзначити, що у наступному раунді “Динамо” зустрінеться з “Андерлехтом”, який завдяки голу на виїзді пройшов “Адміру” (1:1, 0:0).

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