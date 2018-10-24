"Динамо" U-19 разгромило соперника и пробилось во второй раунд Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Футболисты “Динамо” U-19 и во втором матче победило болгарский “Септември” и уверенно прошло в следующий раунд, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
После минимальной домашней победы “динамовцам” было достаточно не проиграть в Софии. Перед матчем “бело-синие” столкнулись с дефицитом нападающих, и на эту позицию Игорь Костюк отправил Георгия Цитаишвили.
Хозяева поля быстро отыграли гандикап “бело-синих”, поведя в счете уже на шестой минуте матча. Однако еще в середине первого тайма Булеца забил такой важный гол на выезде, сравняв счет в игре. В конце тайма Волошин вывел “Динамо” вперед.
В начале второго тайма подопечные Костюка забили еще дважды. Сначала Цитаишвили реализовал пенальти, назначенный за фол Алова, а через несколько минут дубль оформил Волошин. В конце игры Попов установил окончательный счет в игре — 5:1 в пользу “Динамо” и 6:1 по сумме двух матчей
Состав “Динамо”: Кучерук, Дмитрук, Духан (Мащенко, 36), Булеца, Цитаишвили, Сирота (Биловар, 75), Волошин (Бодня, 83), Шулянський (Надольский, 75), Попов (к), Михайленко, Ярош.
Стоит отметить, что в следующем раунде “Динамо” встретится с “Андерлехтом”, который благодаря голу на выезде прошел “Адмиру” (1:1, 0:0).