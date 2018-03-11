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"Динамо" обогнало клуб Коноплянки в рейтинге УЕФА

"Динамо" обогнало клуб Коноплянки в рейтинге УЕФА

Киев  •  УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Гостевая ничья киевского “Динамо” в 1/8 финала Лиги Европы против “Лацио” (2:2) позволила “бело-синим” обойти в рейтинге немецкое “Шальке”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Немецкий клуб Евгения Коноплянки “бело-синим” удалось опередить благодаря дополнительному показателю (по 62 зачетных очка). В случае одинакового количества баллов предпочтение отдается клубу, который имеет лучший задел в текущем сезоне. Таким образом “Динамовцы” занимают 21-ю строчку, а “кобальтовые” 22-ю.

Отметим, что клубный рейтинг УЕФА формируется из очков, полученных командой за последние пять сезонов. Итак, “Динамо” близко к превышению своего лучшего показателя по итогам цикла. Пока наивысшим достижением киевлян была двадцать пятая позиция (2013, 2017).

Примечательно, что противник киевлян по 1/8 финала ЛЕ — “Лацио”, поднялось на 39-ю строчку с 36 баллами.

Добавим, что донецкий “Шахтер” остался без изменений в таблице — 14 место.

Украинские Национальные Новости

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