"Динамо" обогнало клуб Коноплянки в рейтинге УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Гостевая ничья киевского “Динамо” в 1/8 финала Лиги Европы против “Лацио” (2:2) позволила “бело-синим” обойти в рейтинге немецкое “Шальке”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Немецкий клуб Евгения Коноплянки “бело-синим” удалось опередить благодаря дополнительному показателю (по 62 зачетных очка). В случае одинакового количества баллов предпочтение отдается клубу, который имеет лучший задел в текущем сезоне. Таким образом “Динамовцы” занимают 21-ю строчку, а “кобальтовые” 22-ю.
Отметим, что клубный рейтинг УЕФА формируется из очков, полученных командой за последние пять сезонов. Итак, “Динамо” близко к превышению своего лучшего показателя по итогам цикла. Пока наивысшим достижением киевлян была двадцать пятая позиция (2013, 2017).
Примечательно, что противник киевлян по 1/8 финала ЛЕ — “Лацио”, поднялось на 39-ю строчку с 36 баллами.
Добавим, что донецкий “Шахтер” остался без изменений в таблице — 14 место.